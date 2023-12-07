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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony отзывает блокировку учетных записей PSN, не объяснив причин Во вторник ста...

Sony отзывает блокировку учетных записей PSN, не объяснив причин Во вторник ста...

Sony отзывает блокировку учетных записей PSN, не объяснив причинВо вторник стало известно о том, что многие пользователи PlayStation столкнулись с проблемой блокировки PSN, из-за которой они не могли войти в систему и, казалось бы, не имели никаких шансов на спасение.

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