Sony отзывает блокировку учетных записей PSN, не объяснив причин Во вторник ста...

Sony отзывает блокировку учетных записей PSN, не объяснив причинВо вторник стало известно о том, что многие пользователи PlayStation столкнулись с проблемой блокировки PSN, из-за которой они не могли войти в систему и, казалось бы, не имели никаких шансов на спасение.
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