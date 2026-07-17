В Херсоне расширена территория обязательной эвакуации населения

В Херсоне увеличена зона, где жители обязаны покинуть свои дома в целях безопасности. В перечень новых участков включены микрорайон «Текстильный» и отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепропетровского районов города.
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