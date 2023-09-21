Конгрессмены США призывают к созданию миротворческой миссии ООН «для защиты армян в Карабахе»

Ситуация в Нагорном Карабахе после недавнего обострения постепенно переходит в мирное русло. Вчера, после переговоров представителей Степанакерта и Баку при посредничестве российских миротворцев, стороны договорились о прекращении огня.
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