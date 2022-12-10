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Магомед Магомедов проиграл Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator

Завершился турнир Bellator 289, в рамках которого состоялся полуфинальный бой Гран-при в легчайшем весе между Магомедом Магомедовым и Патриком Миксом.

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