Чертова дюжина. «Брендам России» - 13 лет

Масштабный интернет-проект «Бренды России» является частью холдинга «Региональные новости» и в настоящее время охватывает 10 субъектов РФ: Тульскую, Калужскую, Орловскую, Липецкую, Владимирскую, Рязанскую, Ивановскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области.
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