ИноСМИ разочарованы: Неожиданная реакция западных журналистов после общения с Путиным на ПМЭФ

Samarium Враги, посягнувшие на нашу Родину, должны быть уничтожены и не важно, что для этого потребуется применить....Россия была...Россия есть.... Россия будет всегда ( или на Земле не будет НИКОГО).... Все эти западные и прочие мрази все это должны четко понимать....

Балу - Это мнение автора о том, что увидели представители иностранных СМИ по его предположению... А то, что увидели эти самые представители иностранных СМИ, они уже изложили в своих СМИ... Им показывали Россию, а они увидели то, что у них в головах... Очень чато бывает, что "смотреть" и "видеть" не пересекаются и даже не соприкасаются...