Сенсация из ничего – Владимир Путин оказался обычным человеком, с эмоциями, чувствами и своим видением мира.
ИноСМИ разочарованы: Неожиданная реакция западных журналистов после общения с Путиным на ПМЭФ
Комментарии
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Samarium
Враги, посягнувшие на нашу Родину, должны быть уничтожены и не важно, что для этого потребуется применить....Россия была...Россия есть.... Россия будет всегда ( или на Земле не будет НИКОГО).... Все эти западные и прочие мрази все это должны четко понимать....
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7 час.
Балу -
Это мнение автора о том, что увидели представители иностранных СМИ по его предположению... А то, что увидели эти самые представители иностранных СМИ, они уже изложили в своих СМИ... Им показывали Россию, а они увидели то, что у них в головах... Очень чато бывает, что "смотреть" и "видеть" не пересекаются и даже не соприкасаются...
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7 час.
igor laptev
ничего удивительного. эти типа журналисты даже гипотетически не способны представить что истина это не то в чём они абсолютно убеждены. все они получали образование в котором умышленно исключалось такое понятие как диалектика. в итоге всё это западное стадо является тупоголовыми упёртыми баранами. уже разбившими себе лоб и впавшие в стадию безумия. впрочем как любой натуральный баран
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4 час.
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