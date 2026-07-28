В Татарстане трое местных жителей признаны виновными в тяжких преступлениях, совершенных организованной группой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности жителей города Лениногорска, в зависимости от роли каждого признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.