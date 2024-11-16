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Ивановские новости

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Кинешма впервые за 10 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону

Кинешма впервые за 10 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону

В связи с этим подготовка города к зиме была поставлена прокуратурой на контроль.Более десяти лет Кинешма не получала паспорт готовности к отопительному периоду по причине наличия существенных замечаний со стороны органов Ростехнадзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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