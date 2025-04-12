Володин назвал полет Гагарина в космос примером отваги и любви к Родине

Полет Юрия Гагарина в космос стал частью истории как пример мужества, отваги, силы духа и любви к Родине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 12 апреля в поздравлении с Днем космонавтики, опубликованном на сайте законодательного органа.
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