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Русские на службе ВСУ: Впрочем, все они - уже не русские, а выруси

Русские на службе ВСУ: Впрочем, все они - уже не русские, а выруси

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Противостояние России и Украины - это гражданская война. Данный факт подтверждается фамилиями украинских военных и их национальностью.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Сталин был как раз против....ленин настоял...
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6 час.
М
ММ
Но Сталин верно исполнял ленинское решение!
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2 час.
Георгийюра Гончар
Эта война началась в августе 91, в Москве!!
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1 час.
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