Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Противостояние России и Украины - это гражданская война. Данный факт подтверждается фамилиями украинских военных и их национальностью.
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