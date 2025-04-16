Байден обратил внимание на раскол американского общества

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своей первой публичной речи с момента ухода с поста 20 января обратил внимание слушателей на раскол американского общества и предупредил, что дальше так продолжаться не может.
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