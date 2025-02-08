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В Москве мужчину оштрафовали за ношение телескопической дубинки в метро

В Москве мужчину оштрафовали за ношение телескопической дубинки в метро

Размер санкции оставляет от 5 до 10 тысяч рублей.В Москве суд оштрафовал мужчину за ношение телескопической дубинки.

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