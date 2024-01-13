Дороги у станицы Краснодарского края перекрыли: в поле нашли неразорвавшуюся ракету

Официальной информации об инциденте пока не поступало. Между тем в 13:20 глава Павловского района Роман Парахин в своем телеграм-канале сообщил , что «в связи с проведением специальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, участок краевой автодороги между ст.