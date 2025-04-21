"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию

Танкер СПГCC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE На фоне торговой войны с США Китай временно приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале агентства РИА Новости.
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