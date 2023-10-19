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«Вечная война»: у Израиля нет послевоенного плана для сектора Газа

«Вечная война»: у Израиля нет послевоенного плана для сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Израиль обещает уничтожить ХАМАС в ходе беспощадного наступления на сектор Газа, но не видит очевидного финала, а также не имеет четкого плана того, как управлять разоренным палестинским анклавом, даже если Тель-Авив одержит победу на поле боя, пишет Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников.

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