Дмитрий Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом

Андрей ОрловПолитикаДмитрий Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом Спираль конфронтации с Западом раскрутили не россияне. Об этом высказался зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СафроновНаоборот, если считаться с мнением тех, кого многие лета знаю, то, "конфронтация с Западом", взбодрила большенство россиян. Тезис Медведева об "усталости", всего лишь подтверждение об избавлении от советских иллюзий в отношении изначально порочного Запада.Комментировать
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