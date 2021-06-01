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Дмитрий Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом

Дмитрий Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом

Спираль конфронтации с Западом раскрутили не россияне. Об этом высказался зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Алексей Сафронов
Наоборот, если считаться с мнением тех, кого многие лета знаю, то, "конфронтация с Западом", взбодрила большенство россиян. Тезис Медведева об "усталости", всего лишь подтверждение об избавлении от советских иллюзий в отношении изначально порочного Запада.

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