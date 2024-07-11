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Дзен Дневник

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Смотрите, они подрывают нашу демографию!

Смотрите, они подрывают нашу демографию!

Да-да, виновных в нашем отставании от запланированных руководством темпов народонаселения нашел председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов и вовремя вспомнил слова нашего президента, что «ребенок — это дар Божий».

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