Смотрите, они подрывают нашу демографию!

Да-да, виновных в нашем отставании от запланированных руководством темпов народонаселения нашел председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов и вовремя вспомнил слова нашего президента, что «ребенок — это дар Божий».