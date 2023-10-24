Боец Махачев возмутился вторым местом в обновленном рейтинге UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев поделился мнением о том, что он поднялся лишь на второе место в обновленном рейтинге промоушена, лидером которого остался американец Джон Джонс.
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