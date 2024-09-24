КМЗ до 2035 года заменит западные насосы для судов на сумму 7 млрд рублей.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) разработал документацию и изготовил первую партию судовых насосов, что обеспечит импортозамещение на 7 миллиардов рублей до 2035 года, по сравнению с производителями из Европы и США, заявил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко, 24 сентября сообщает РИА Новости.