КМЗ до 2035 года заменит западные насосы для судов на сумму 7 млрд рублей.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) разработал документацию и изготовил первую партию судовых насосов, что обеспечит импортозамещение на 7 миллиардов рублей до 2035 года, по сравнению с производителями из Европы и США, заявил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко, 24 сентября сообщает РИА Новости.
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