Травма помешала Артемию Панарину завершить матч НХЛ против 'Айлендерс'

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин получил травму в матче НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс". Команда выиграла 6:4, но Панарин ушел в раздевалку в третьем периоде и не вернулся на лед.