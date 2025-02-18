Звезда «Дома-2» Антон Гусев сделал пластическую операцию у знаменитого хирурга: первое фото

Вслед за звездой «Дома-2» Анастасией Лисовой к звездному хирургу обратился Антон Гусев. Это второй этап трансформации — полгода назад мужчина скорректировал среднюю часть лица, а накануне перенес круговую блефаропластику глаз и подтяжку лба.