Турция не изменила позицию по недопуску военных кораблей в Черное море

Позиция Турецкой Республики по недопуску военных кораблей в Черное море не изменилась, конвенция Монтре будет соблюдаться, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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