Нуланд: США готовы вернуть Турцию в программу по производству F-35

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35 в случае, если удастся решить вопрос с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) C-400.