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Взялись за свое: россияне активно переходят на отечественные бренды техники

Взялись за свое: россияне активно переходят на отечественные бренды техники

Россияне стали активно переходить на отечественные бренды бытовой техники и электроники. В 2024 году по сравнению с 2023-м их продажи в некоторых популярных категориях выросли в полтора-два раза, сообщили «Известиям» игроки рынка и эксперты.

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