Минцифры Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и регионах

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях страны, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую.
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