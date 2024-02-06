Новый глава "музыкантов" Лотос обратился к народу России, рассказал, чем сейчас занимается "оркестр" и какие у них планы

Вагнер мы с вами

Работайте,ребята во славу нашей великой Родины России.Мы на вас надеемся! Успехов и удач!!!

Аудрюс

Молодцы ребята! Но хочется задать вопрос! А отчего в ЧВК, а не в ВС РФ? Или в ЧВК кормят лучше?