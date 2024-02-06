Новый глава "музыкантов" Лотос обратился к народу России, рассказал, чем сейчас занимается "оркестр" и какие у них планы

С Кибертрона в Казачьи лагеря: командир ЧВК «Вагнер» Лотос раскрыл планы на будущее Командир ЧВК «Вагнер» Андрей Елизаров (Лотос) неожиданно появился в эфире и опроверг вбросы псевдо-инсайдерских СМИ о своем задержании.
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