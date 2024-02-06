Новый глава "музыкантов" Лотос обратился к народу России, рассказал, чем сейчас занимается "оркестр" и какие у них планы

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Вагнер мы с вами
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8 час.
Мария
Работайте,ребята во славу нашей великой Родины России.Мы на вас надеемся! Успехов и удач!!!
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5 час.
Аудрюс
Молодцы ребята! Но хочется задать вопрос! А отчего в ЧВК, а не в ВС РФ? Или в ЧВК кормят лучше?
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5 час.

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