Сегодня День рождения отмечает Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин.Железнодорожная отрасль сейчас переживает новый расцвет – модернизируется Восточный полигон, прокладываются новые подходы к портам, дан старт долгожданному проекту строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
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