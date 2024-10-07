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Сегодня День рождения отмечает Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин

Сегодня День рождения отмечает Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин

Сегодня День рождения отмечает Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин.Железнодорожная отрасль сейчас переживает новый расцвет – модернизируется Восточный полигон, прокладываются новые подходы к портам, дан старт долгожданному проекту строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

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