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Татар-информ

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«Газпром Арена» не планирует проводить концерт Канье Уэста в октябре

«Газпром Арена» не планирует проводить концерт Канье Уэста в октябре

«Газпром Арена» Фото: fc-zenit.ru В октябре текущего, 2026 года «Газпром Арена» не планирует проводить концерты каких-либо зарубежных исполнителей, в том числе и американского рэпера Канье Уэста (Йе).

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