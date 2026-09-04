«Газпром Арена» не планирует проводить концерт Канье Уэста в октябре

«Газпром Арена» Фото: fc-zenit.ru В октябре текущего, 2026 года «Газпром Арена» не планирует проводить концерты каких-либо зарубежных исполнителей, в том числе и американского рэпера Канье Уэста (Йе).
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