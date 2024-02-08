Semafor: в Москве Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид

Во время визита в Россию известный американский журналист Такер Карлсон встречался с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом и американской актрисой Тарой Рид, обвинявшей Байдена в домогательствах.
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