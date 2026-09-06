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Лжекриптоинвестор выманил у жительницы Барнаула 1,5 млн рублей

Лжекриптоинвестор выманил у жительницы Барнаула 1,5 млн рублей

После зачисления денег связь с "кураторами" прекратилась В Барнауле 25-летняя девушка лишилась собственных накоплений и взяла крупный кредит после знакомства с предполагаемым криптоинвестором.

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