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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о том, что «Семак себя исчерпал»: «Он не заслуживает к себе такого отношения. Рано ставить крест на амбициях «Зенита» после трех поражений»

Валерий Газзаев поддержал тренера «Зенита» Сергея Семака . После 7 туров петербургский клуб с 12 очками занимает в таблице РПЛ 5-е место.

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