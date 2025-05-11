Проект о лишении прав до 2 лет, если водитель не пропустил скорую помощь, внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, представили законопроект, который усиливает ответственность за непредоставление преимущества в движении автомобилям скорой помощи .
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