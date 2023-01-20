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Студенты‑спасатели обеспечили безопасность во время крещенских купаний в Подмосковье

Студенты‑спасатели обеспечили безопасность во время крещенских купаний в Подмосковье

РИАМО - 20 янв. Свыше 60 студентов-спасателей ВСКС Московской области приняли участие в обеспечении безопасности мест Крещенских купаний на территории региона, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций области.

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