Студенты‑спасатели обеспечили безопасность во время крещенских купаний в Подмосковье

РИАМО - 20 янв. Свыше 60 студентов-спасателей ВСКС Московской области приняли участие в обеспечении безопасности мест Крещенских купаний на территории региона, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций области.
РИАМО - 20 янв. Свыше 60 студентов-спасателей ВСКС Московской области приняли участие в обеспечении безопасности мест Крещенских купаний на территории региона, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций области.
Свежие комментарии