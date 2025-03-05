Российским гребцам отказали в допуске на чемпионат Европы в Чехии

Чехия отказала предоставлять россиянам допуск на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова, слова которой приводит РИА Новости.
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