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Троц выиграл 80-й матч в плей-офф. Среди действующих тренеров лучше лишь Кенневилл и Дэррил Саттер

«Айлендерс» победили «Бостон» (6:2, 4-2) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли. Главный тренер ньюйоркцев Барри Троц выиграл 80-й матч в плей-офф за карьеру и по-прежнему занимает 12-е место в истории.

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