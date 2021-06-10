Троц выиграл 80-й матч в плей-офф. Среди действующих тренеров лучше лишь Кенневилл и Дэррил Саттер

«Айлендерс» победили «Бостон» (6:2, 4-2) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли. Главный тренер ньюйоркцев Барри Троц выиграл 80-й матч в плей-офф за карьеру и по-прежнему занимает 12-е место в истории.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии