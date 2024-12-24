«Кинжалы» прилетели в загадочный особняк в Киеве: уничтожено логово убийц генерала Кириллова

Убийство военачальника готовили сразу три группы спецслужб Украины Ответным ударом за террористический акт, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, может быть утренняя атака «Геранями» по центру Киева.
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