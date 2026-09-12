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Царьград

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АТОР: Лесные пожары в Турции не уменьшили интерес русских туристов

АТОР: Лесные пожары в Турции не уменьшили интерес русских туристов

Лесные пожары в Турции не повлияли на туристический спрос со стороны русских путешественников. Турция остаётся лидером осенних направлений, занимая около половины зарубежных туров для заездов в сентябре и октябре, сообщила АТОР.

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