АТОР: Лесные пожары в Турции не уменьшили интерес русских туристов

Лесные пожары в Турции не повлияли на туристический спрос со стороны русских путешественников. Турция остаётся лидером осенних направлений, занимая около половины зарубежных туров для заездов в сентябре и октябре, сообщила АТОР.
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