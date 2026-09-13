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Газета.ру

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Маск: SpaceX запустит в космос ИИ-суперкомпьютеры от Nvidia в 2027 году

Маск: SpaceX запустит в космос ИИ-суперкомпьютеры от Nvidia в 2027 году

В 2027 году компания SpaceX начнет выводить на орбиту ИИ-суперкомпьютеры Nvidia Vera Rubin NVL72, написал на странице в соцсети X ее основатель, американский миллиардер Илон Маск.

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