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Фонд Константина Хабенского присоединился к благотворительному сервису на портале mos.ru

Фонд Константина Хабенского присоединился к благотворительному сервису на портале mos.ru

С помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru горожане с 2020 года делятся теплом и заботой с нуждающимися — поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, попавших в трудную ситуацию семьи и одиноких людей, бездомных кошек, собак и диких животных, а также экологические, научные и образовательные проекты в столице.

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