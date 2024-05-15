Фонд Константина Хабенского присоединился к благотворительному сервису на портале mos.ru

С помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru горожане с 2020 года делятся теплом и заботой с нуждающимися — поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, попавших в трудную ситуацию семьи и одиноких людей, бездомных кошек, собак и диких животных, а также экологические, научные и образовательные проекты в столице.