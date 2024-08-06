Новые жертвы в Донбассе: ВСУ не прекращают обстрелы

33 раза за сутки, выпустив по мирным населенным пунктам 96 боеприпасов, обстреляли территорию Донецкой Народной Республики украинские вооруженные силы, сообщает представительство ДНР в СЦКК 6 августа в своем Telegram-канале.
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