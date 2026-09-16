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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард о капитанстве в «Чикаго»: «Это показалось чем-то нереальным, когда мне об этом сообщили. Но потом надеваешь свитер и видишь все своими глазами – особенные ощущения»

21-летний нападающий Коннор Бедард поделился эмоциями после того, как стал новым капитаном « Чикаго ».

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