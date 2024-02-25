Россияне стали чаще обращаться за налоговым вычетом

Россияне стали чаще обращаться за получением налогового вычета, каждый второй хоть раз, но подавал налоговую декларацию на возврат налогов, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении Банки.
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