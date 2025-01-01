Историческое событие.В 2025 году исполняется 43 года уникальному событию в истории мирового хоккея — с 28 декабря 1982 по 6 января 1983 года прошла первая в истории серия новогодних встреч между сборной СССР и клубами НХЛ.
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