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Америку восхитила мощь СССР, Третьяка встретили овацией. Какими были новогодние матчи СССР — клубы НХЛ

Америку восхитила мощь СССР, Третьяка встретили овацией. Какими были новогодние матчи СССР — клубы НХЛ

Историческое событие.В 2025 году исполняется 43 года уникальному событию в истории мирового хоккея — с 28 декабря 1982 по 6 января 1983 года прошла первая в истории серия новогодних встреч между сборной СССР и клубами НХЛ.

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