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Украинское государство превратилось в дрон-камикадзе – Бондаренко

Украинское государство превратилось в дрон-камикадзе – Бондаренко

Европа и Украина, сделав ставку на войну до конца, избрали тупиковую модель. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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