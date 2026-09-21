Украинское государство превратилось в дрон-камикадзе – Бондаренко

Европа и Украина, сделав ставку на войну до конца, избрали тупиковую модель. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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