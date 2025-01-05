Сможем ли мы когда-нибудь «пощупать» гравитацию? Почему физики не отступают от теории струн?

А вы когда-нибудь, глядя на звездное небо, задумывались о том, что управляет всем этим великолепием? Как самые фундаментальные законы физики взаимодействуют, создавая галактики, звезды и даже нас самих? В мире физики существует давняя мечта — создать единую теорию, способную описать все силы и частицы Вселенной.
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