Сможем ли мы когда-нибудь «пощупать» гравитацию? Почему физики не отступают от теории струн?

А вы когда-нибудь, глядя на звездное небо, задумывались о том, что управляет всем этим великолепием? Как самые фундаментальные законы физики взаимодействуют, создавая галактики, звезды и даже нас самих? В мире физики существует давняя мечта — создать единую теорию, способную описать все силы и частицы Вселенной.