Фальков: бюджетные места в вузах будут распределять по госзаданию

В системе распределения бюджетных мест в российских вузах ожидаются значительные изменения.Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, отныне часть мест будет распределяться в рамках конкурсного отбора, тогда как другая часть — по государственному заданию, сформированному на основе потребностей регионов и экономики страны в целом.
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