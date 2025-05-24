Фальков: бюджетные места в вузах будут распределять по госзаданию

В системе распределения бюджетных мест в российских вузах ожидаются значительные изменения.Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, отныне часть мест будет распределяться в рамках конкурсного отбора, тогда как другая часть — по государственному заданию, сформированному на основе потребностей регионов и экономики страны в целом.