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Царьград

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Нижний Новгород принял 14 рейсов из Москвы из-за непогоды

Нижний Новгород принял 14 рейсов из Москвы из-за непогоды

Аэропорт Нижнего Новгорода вечером 12 июля приступил к приёму воздушных судов, которые не смогли совершить посадку в московском авиаузле в связи с временными ограничениями и неблагоприятными метеоусловиями.

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