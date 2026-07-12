Нижний Новгород принял 14 рейсов из Москвы из-за непогоды

Аэропорт Нижнего Новгорода вечером 12 июля приступил к приёму воздушных судов, которые не смогли совершить посадку в московском авиаузле в связи с временными ограничениями и неблагоприятными метеоусловиями.
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