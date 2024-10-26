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На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка

На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась пробка

Автомобильная пробка образовалась перед Крымским мостом, 26 октября сообщает пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

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