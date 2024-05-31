Собянин назвал самые востребованные сервисы портала «Малый бизнес Москвы»

Портал «Малый бизнес Москвы» уже пять лет служит предпринимателям верным цифровым помощником. За это время к ресурсу обратились свыше 15,4 млн раз, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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