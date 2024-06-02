Пхеньян вновь запустил воздушные шары с мусором в Южную Корею

Северная Корея второй раз за несколько дней запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
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